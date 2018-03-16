كوريا الجنوبية: رئيس وزراء اليابان يرغب فى محادثات مع بيونج يانج

كوريا الجنوبية: رئيس وزراء اليابان يرغب فى محادثات مع بيونج يانجالجمعة، 16 مارس 2018 12:54 م
رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
سول (رويترز)
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قال كيم أوى - كيوم المتحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية إن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى عبر اليوم الجمعة عن رغبته في إجراء محادثات مع كوريا الشمالية بعد قمتين مرتقبتين لبيونج يانج مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
جاءت تصريحات آبى فى محادثة هاتفية مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن اتفقا خلالها أيضا على التعاون لحل أزمة مواطنين يابانيين خطفتهم كوريا الشمالية.
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