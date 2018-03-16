كوريا الجنوبية تستعد لقمة وأنباء عن اختبار مفاعل فى الشمال







سول (رويترز)

بدأ مسئولون من كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، استعدادات لقمة الشهر المقبل مع كوريا الشمالية تهدف لخفض التوتر فى شبه الجزيرة الكورية بينما ذكر تقرير أن بيونج يانج ربما بدأت اختبار مفاعل نووى فى نهاية فبراير.

وقال التقرير الذى أعده محللو مخابرات فى (جينز آى.إتش.إس ماركيت) إن صورا بالأقمار الصناعية يوم 25 فبراير أظهرت انبعاثات غازات غير قابلة للتكثيف من مدخنة فى مفاعل تجريبى يعمل بالماء الخفيف فى مركز يونجبيون لأبحاث الطاقة الذرية مما يوحى بأن اختبارا تمهيديا ربما يكون بدأ.

ومن المقرر أن يعقد مسئولون من كوريا الجنوبية اجتماعهم الأول فى مقر الرئاسة للإعداد لقمة بين الرئيس مون جيه - إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى نهاية الشهر المقبل.

وقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دعوة لحضور قمة من كيم جونج أون بعدما أخبره مبعوث لسول الشهر الجارى أن الزعيم الكورى الشمالى مستعد لمناقشة نزع السلاح النووى، ومن المتوقع أن يجتمع ترامب وكيم فى مايو لكن لم يتحدد مكان الاجتماع بعد.

وقال مسئول فى وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن السلطات على علم بتقرير جينز الذى يأتى فى أعقاب نشر تقرير مماثل على موقع (38 نورث) الإلكترونى الذى قال إن هناك مؤشرات على العمل فى مفاعل قريب.

وقال إيم جونج - سوك كبير موظفى الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، إن سول ستقدم طلبا لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع الشمال بشأن القمة المرتقبة بين زعيمى البلدين.

وأضاف فى إفادة صحفية أن لجنة الإعداد ستطلب إجراء محادثات فى وقت ما نهاية الشهرالجارى حيث سيناقش مسئولون من الجانبين قضايا مهمة على جدول الأعمال.

وقال إنه لا يمكنه استبعاد إمكانية اجتماع مون مع الرئيس الأمريكى بعد القمة بين الكوريتين وقبل قمة ترامب المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية فى مايو.