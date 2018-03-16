كوريا الجنوبية: المناورات العسكرية بين واشنطن وسيول ستكون محدودة







سيول (أ ف ب)

أوردت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الجمعة، أن المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين سيول وواشنطن ستكون محدودة بالنظر إلى الانفراج الدبلوماسى مع بيونج يانج.

وتجرى مناورات "كى ريزولف" و"فول إيجل" فى الربيع من كل عام وعادة ما تثير استنكار كوريا الشمالية التى تعتبره تدريبا على عملية اجتياح لأراضيها ما يزيد من التصعيد فى شبه الجزيرة الكورية.

وأعلنت سيول مشروع قمة بين الكوريتين فى بيونج يانج الشهر المقبل كما تمت إثارة إمكان عقد قمة تاريخية بين الشمال وواشنطن بحلول نهاية مايو.

وكانت المناورات أرجئت لتفادى تزامنها مع الألعاب الأولمبية الشتوية فى بيونج تشانج بكوريا الجنوبية والتى شارك فيها الشمال.

وقال مسئول رفيع فى الرئاسة الكورية الجنوبية أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون لوفد كورى جنوبى فى مهمة فى بيونج يانج الأسبوع الماضى إنه "يتفهم" إجراء المناورات.