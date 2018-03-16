كنائس شبرا تحتفل بعودة "الأنبا انجيلوس" لهم بعد انتهاء ندبه فى أمريكا

كنائس شبرا تحتفل بعودة "الأنبا انجيلوس" لهم بعد انتهاء ندبه فى أمريكاالجمعة، 16 مارس 2018 11:29 ص
الأنبا أنجيلوس
سارة علام
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احتفل الآباء الكهنة والقساوسة بكنائس منطقة شبرا الشمالية أمس بعودة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام للمنطقة إلى مقر خدمته، وذلك بعد انتهاء فترة انتدابه كنائب بابوى بنيوجيرسى، بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك وفقًا لبيان رسمى.
كان البابا تواضروس الثانى قد انتدب اسقف شبرا الشمالية نائبًا له فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهور ثم عاد الأسقف لمقر خدمته بعد انتهاء الانتداب، وبناءً على طلب قساوسة شبرًا فى الوقت نفسه.
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