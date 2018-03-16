video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كنائس شبرا تحتفل بعودة "الأنبا انجيلوس" لهم بعد انتهاء ندبه فى أمريكا

الجمعة، 16 مارس 2018 11:29 ص
كنائس شبرا تحتفل بعودة "الأنبا انجيلوس" لهم بعد انتهاء ندبه فى أمريكا الأنبا أنجيلوس





سارة علام
إضافة تعليق

احتفل الآباء الكهنة والقساوسة بكنائس منطقة شبرا الشمالية أمس بعودة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام للمنطقة إلى مقر خدمته، وذلك بعد انتهاء فترة انتدابه كنائب بابوى بنيوجيرسى، بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك وفقًا لبيان رسمى.
 
كان البابا تواضروس الثانى قد انتدب اسقف شبرا الشمالية نائبًا له فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهور ثم عاد الأسقف لمقر خدمته بعد انتهاء الانتداب، وبناءً على طلب قساوسة شبرًا فى الوقت نفسه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

على نهج البابا شنودة.. الكنيسة القبطية تشترى كنيسة جديدة كاثوليكية فى إنجلترا.. 600 كنيسة و120ديرًا للأقباط فى المهجر.. والأنبا مرقس: اشترينا غالبيتهم من الطوائف لقلة عدد مؤمنيهم.. والبناء فى الخارج أصعب من مصر

الانبا انجيلوس

اسقف شبرا الشمالية

كنائس شبرا




لا تفوتك
رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة