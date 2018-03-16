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الجمعة، 16 مارس 2018 07:33 ص
خالد صلاح
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كم تبلغ ثروة الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين وما هى مصادر قوته؟

الجمعة، 16 مارس 2018 07:00 ص
كم تبلغ ثروة الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين وما هى مصادر قوته؟ بوتين وتيرزا ماى





رانيا فزاع
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تُقاس القوة عادة بالسلطة والمال ويبدو أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نجح فى الجمع بين الأثنين ، ورغم أن بوتين حصل على تصنيف مجلس فوربس كواحد من العشرة الأغنياء فى العالم ، لكن من الصعب تحديد قيمة ثروته الحقيقة .

بحسب موقع cnn money  ، فبريطانيا ستضع أموال بوتين تحت الحراسة ، وزعم الموقع أن 300 بليون دولار أو أكثر

وكان بوتين قد أعلن قيمة ثروته قبل الانتخابات الرئاسية الروسية ، وتبين أنه يملك شقة تبلغ مساحتها  800 متر مربع فى سانت بطرسبرغ مع أثنين من سيارات الاتحاد السوفيتى  وشاحنة سيارات كبيرة وحامل سيارات .

ونجح فى تكوين ثروة حوالى 38.5  مليون روبية  بقيمة 676000 دولار ، خلال الست سنوات الماضية من دخله الرئاسى ، ومعاشه التعاقدى وفوائد مداخرته .

وقال قسم الشفافية الدولية  فى روسيا لا يوجد دليل واضح  بأن بالذمة المالية للرئيس بوتين غير مكتملة أو جدير بالثقة ، فلا يوجد حتى الآن بحسب cnn momey ، دلائل حقيقية حول ما حدث من ترامب لبوتين فهو خبير فى إخفاء الأمور بحسب وصف الموقع .

ومازالت القصة محاطة بالغموض والتفاصيل الصعبة اثباتها وحتى الآن يقول منتقدو بوتين أنه استخدم 18 عام فى المكتب لتحقيق ثروة مهولة ، اختلف تقديرات حجم ثروته الشخصية  وقدرت ثروته بما يصل إلى 200 مليار دولار.

وبحسب واشنطن بوست فبوتين يمتلك حوالى 38.5  مليون روبية  أى بقيمة حوالى  673000 دولار  ما بين عام 2011 حتى عام 2016 ، وبحسب المعلومات التى  أطلقها الفيدرالى الروسى فراتبه السنوى حوالى 112 ألف دولار .

كما طُلب من بوتين إصدار تقرير ذمة مالية يوضح قيمة ثروته قبل الانتخابات  الرئاسية  ووفقا لواشنطن بوست، فراتب بوتين الرسمى  قُدر ب 6700 دولار سنويا فى 2015  ويعتبر بوتين من أغنى الرجال فى العالم ،  فقدرت ثروته  2017  ب200 مليار دولار بحسب cnn money مما وضعه على قمة  عشر أغنياء فى العالم بحسب فوربس .

 وبحسب فرانس 24 أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أمس عقب ترأسها اجتماعا لمجلس الأمن القومى ، أن بلادها ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغى سكريبال. وأضافت أن لندن ستعلق اتصالاتها الثنائية مع موسكو.

وكان قد عثر على العميل المزدوج السابق سكريبال مع ابنته فاقدى الوعى إثر تعرضهما لغاز الأعصاب فى سالزبوري فى جنوب غرب انجلترا ،وبين الإجراءات العقابية التي أعلنتها ماى أيضا مقاطعة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف فى روسيا.

 


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