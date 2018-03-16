كلية الحقوق تنظم المؤتمر الثانى بعنوان القانون والتطورات التكنولوجية

كلية الحقوق تنظم المؤتمر الثانى بعنوان القانون والتطورات التكنولوجيةالجمعة، 16 مارس 2018 08:26 م
جامعه المنصورة
الدقهلية شريف الديب
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تنظم كلية الحقوق بجامعة المنصورة المؤتمر العلمى الثانى لطلاب الدراسات العليا بعنون " القانون والتطورات التكنولوجية " يوم الأحد الموافق 18 مارس بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهورى.
تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور شريف خاطر عميد الكلية ، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر ، الدكتور أكمل يوسف ، الدكتور سمير سعد مقررا المؤتمر
يهدف المؤتمر الى القاء الضوء على التطورات التكنولوجية وأثرها البالغ فى تطوير أحكام القانون بمختلف فروعه وأقسامه كى يتمكن القانون من ضبط ما نجم عن الثورة التكنولوجية من آثار
يناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة مثل المعالجة التشريعية للتطورات التكنولوجية ، أثر التطورات التكنولوجية على أحكام القانون العام ، أثر التطورات التكنولوجية على أحكام القانون الخاص ، دور الشريعة الاسلامية فى مواجهة اشكاليات التطورات التكنولوجية ، أثر التطورات التكنولوجية فى تحقيق التنمية الاقتصادية
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