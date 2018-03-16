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كفر الباجور تستقبل أكبر قافلة مجانية لعلاج أمراض العيون بالمنوفية.. اليوم

الجمعة، 16 مارس 2018 02:00 ص
كفر الباجور تستقبل أكبر قافلة مجانية لعلاج أمراض العيون بالمنوفية.. اليوم قافلة طبية - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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تستقبل قرية كفر الباجور بمركز الباجور بالمنوفية، أكبر قافلة لعلاج أمراض العيون اليوم الجمعة بحضور فريق طبى كبير يضم أفضل الكفاءات فى علاج أمراض العيون.
 
وتستعد القافلة التى تنظمها جمعية الأورمان للكشف على أكثر من 2000 مريض من أهالى كفر الباجور والقرى المجاورة لها وتقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة مجانا، بدءا من الكشف وقياس النظر وعمل النظارات لضعاف النظر مجانا، وعلاج أمراض الحول والمياه البيضاء وإجراء كافة العمليات الجراحية المطلوبة دون مقابل.
 
وسوف يحصل كل مريض على احتاجاته الكاملة من الأدوية والعلاج المطلوب حسب التشخيص، وتجرى العمليات الجراحية لمن يحتاجها مجانا بعد أيام تحت إشراف أفضل الأطباء وفى مستشفيات مشهود لها بالكفاءة.
 
وقد استعد شباب وأهالى قرية كفر الباجور لاستقبال كافة المرضى من القرى والمراكز المجاورة لتقديم كافة الخدمات والمساعدات الذى سيحاجونها كبار السن والمرضى أثناء عمل القافلة والكشف على المواطنين استعدادا للأعداد الكبيرة المنتظر حضورها.
 

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