قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق بسيارة نقل بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بسيارة نقل بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بسيارة بمدينة منوف دائرة القسم.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذي نشب بسيارة نقل ملك " إ . ي . ع " 52 سنة، ومقيم بذات الناحية أثناء وقوفها أسفل منزل المذكور، لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.

وأسفر الحريق عن احتراق صالون السيارة من الداخل، بسؤال المالك قرر أن السيارة لا تعمل ومتروكة أسفل مسكنهم منذ فترة وحولها كمية من الأوراق والمخلفات ورجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة لعقب سيجارة مشتعلة دون قصد ولم يتهم أحد ونفي الشبهة الجنائية.

تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 639 إداري قسم منوف لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.