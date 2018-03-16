قنصلية روسيا بالإسكندرية تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات بلادهم

قنصلية روسيا بالإسكندرية تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات بلادهمالجمعة، 16 مارس 2018 12:57 م
قنصليه روسيا بالاسكندريه-ارشيفيه
الاسكندريه - هناء أبو العز
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بدأت القنصلية الروسية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، فى استقبال أعضاء الجالية الروسية المقيمة فى الإسكندرية والمحافظات القريبة منها وهى البحيرة والدقهلية والغربية ودمياط ومطروح وكفر الشيخ، الذين يبلغ عددهم نحو ألف شخص للتصويت فى انتخابات الرئاسة الروسية.
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الروسية بمدينة الإسكندرية فلاديمير ديمبيتسكى إن القنصلية الروسية فتحت أبوابها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء اليوم الجمعة ولمدة يوم واحد لاستقبال الناخبين الروس الذين يودون الإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع داخل القنصلية.
وأضاف أن القنصلية الروسية قد اتخذت جميع التجهيزات والإجراءات لتيسر على الناخبين عملية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الروسية.
وأشار فلاديمير، إلى أن القنصلية وفرت وسائل نقل من محطة الضبعة لنقل العاملين الروسيين بها، الذين بلغ عددهم 26 شخصا.
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