قنصلية روسيا بالإسكندرية تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات بلادهم

بدأت القنصلية الروسية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، فى استقبال أعضاء الجالية الروسية المقيمة فى الإسكندرية والمحافظات القريبة منها وهى البحيرة والدقهلية والغربية ودمياط ومطروح وكفر الشيخ، الذين يبلغ عددهم نحو ألف شخص للتصويت فى انتخابات الرئاسة الروسية.

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الروسية بمدينة الإسكندرية فلاديمير ديمبيتسكى إن القنصلية الروسية فتحت أبوابها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء اليوم الجمعة ولمدة يوم واحد لاستقبال الناخبين الروس الذين يودون الإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع داخل القنصلية.