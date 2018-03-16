قمة روسية إيرانية تركية حول سوريا فى اسطنبول 4 أبريل

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أكد وزير الخارجية التركى، مولود جاويش اوغلو، أن قمة روسية إيرانية تركية، ستعقد فى اسطنبول يوم 4 أبريل المقبل، لبحث المسألة السورية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة عن تشاويش اوغلو عقب لقاء مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى أستانا اليوم الجمعة: "نريد استمرار محادثات قمة سوتشى بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران، ومثل هذه القمة ستتواصل فى إسطنبول ومن ثم فى إيران".



ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسى أن لقاء قمة سيعقد فى تركيا فى أبريل، وستعقد قمة أخرى بعدها فى إيران.



وكانت قمة ثلاثية روسية إيرانية تركية عقدت فى مدينة سوتشى الروسية 22 نوفمبر الماضى، لبحث سبل الحل السياسى للأزمة السورية.