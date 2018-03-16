قبرص وإيطاليا تناقشان تطورات قطاع الطاقة فى شرق البحر المتوسط







أ ش أ

التقى وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستوذوليديس، اليوم الجمعة، نظيره الإيطالى أنجيلينو ألفانو، على هامش الاجتماع الوزارى لمجموعة الدعم الدولية للبنان فى العاصمة الإيطالية روما.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حسبمًا ذكرت وكالة الأنباء القبرصية - إن خريستودوليديس وألفانو ناقشا العلاقات بين قبرص وإيطاليا وتطورات الطاقة فى شرق البحر الأبيض المتوسط .

يذكر أن شركة "إينى" الإيطالية تمتلك عقود استكشاف فى 6 مناطق بحرية قبرصية، وذلك بعد اكتشاف بئر "واعد للغاز"، حيث منعت سفن البحرية التركية فى منتصف شهر فبراير الماضى سفينة الحفر التابعة لـ"إيني" من الوصول إلى القطعة 3 فى الجزء الجنوبى الشرقى من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، مما أجبر الشركة الإيطالية على تأجيل عمليات الحفر.