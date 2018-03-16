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خالد صلاح
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قبرص وإيطاليا تناقشان تطورات قطاع الطاقة فى شرق البحر المتوسط

الجمعة، 16 مارس 2018 12:46 م
قبرص وإيطاليا تناقشان تطورات قطاع الطاقة فى شرق البحر المتوسط رئيس قبرص - أرشيفية





أ ش أ
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التقى وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستوذوليديس، اليوم الجمعة، نظيره الإيطالى أنجيلينو ألفانو، على هامش الاجتماع الوزارى لمجموعة الدعم الدولية للبنان فى العاصمة الإيطالية روما.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حسبمًا ذكرت وكالة الأنباء القبرصية - إن خريستودوليديس وألفانو ناقشا العلاقات بين قبرص وإيطاليا وتطورات الطاقة فى شرق البحر الأبيض المتوسط .

يذكر أن شركة "إينى" الإيطالية تمتلك عقود استكشاف فى 6 مناطق بحرية قبرصية، وذلك بعد اكتشاف بئر "واعد للغاز"، حيث منعت سفن البحرية التركية فى منتصف شهر فبراير الماضى سفينة الحفر التابعة لـ"إيني" من الوصول إلى القطعة 3 فى الجزء الجنوبى الشرقى من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، مما أجبر الشركة الإيطالية على تأجيل عمليات الحفر.

 


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