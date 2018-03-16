قبرص: شركة إينى مصممة على مواصلة التنقيب عن الغاز شرق الجزيرة

قبرص: شركة إينى مصممة على مواصلة التنقيب عن الغاز شرق الجزيرةالجمعة، 16 مارس 2018 03:22 ص
البحر المتوسط
أ ش أ
إضافة تعليق
أكدت حكومة قبرص، التزام شركة (ايني) البترولية الإيطالية بمواصلة التنقيب عن الغاز شرق الجزيرة، رغم معارضة تركيا القوية لذلك.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن حكومة قبرص أعلنت ذلك فى بيان صدر فى أعقاب إجتماع وزير الخارجية القبرصى نيكوس كريستودولديس اليوم فى روما مع لابو بيستلى نائب رئيس مجلس ادارة شركة (ايني) العملاقة.
وأضاف البيان " إن شركة إينى مصممة على تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى العقد الموقع مع الحكومة القبرصية بإجراء عمليات حفر استكشافية فى 6 مناطق قبالة قبرص ، حيث أصدرت نيقوسيا تراخيص للشركة الايطالية بهذا الصدد".
وتابع أن كريستودولديس ولابو بيستلى أكدا أيضا أهمية منطقة شرق البحر المتوسط كمصدر رئيسى للغاز بالمنطقة وأوروبا بأسرها.
إضافة تعليق
الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة