قبرص: شركة إينى مصممة على مواصلة التنقيب عن الغاز شرق الجزيرة

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أكدت حكومة قبرص، التزام شركة (ايني) البترولية الإيطالية بمواصلة التنقيب عن الغاز شرق الجزيرة، رغم معارضة تركيا القوية لذلك.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن حكومة قبرص أعلنت ذلك فى بيان صدر فى أعقاب إجتماع وزير الخارجية القبرصى نيكوس كريستودولديس اليوم فى روما مع لابو بيستلى نائب رئيس مجلس ادارة شركة (ايني) العملاقة.

وأضاف البيان " إن شركة إينى مصممة على تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى العقد الموقع مع الحكومة القبرصية بإجراء عمليات حفر استكشافية فى 6 مناطق قبالة قبرص ، حيث أصدرت نيقوسيا تراخيص للشركة الايطالية بهذا الصدد".

وتابع أن كريستودولديس ولابو بيستلى أكدا أيضا أهمية منطقة شرق البحر المتوسط كمصدر رئيسى للغاز بالمنطقة وأوروبا بأسرها.