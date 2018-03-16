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الجمعة، 16 مارس 2018 06:32 ص
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قاضى التحقيق العسكرى اللبنانى يصدر 6 قرارات اتهام فى جرائم إرهابية

الجمعة، 16 مارس 2018 05:00 ص
قاضى التحقيق العسكرى اللبنانى يصدر 6 قرارات اتهام فى جرائم إرهابية قوات الأمن اللبنانى





بيروت أ ش أ
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أصدر قاضى التحقيق العسكرى اللبنانى 6 قرارات إتهام فى جرائم إرهابية وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين والتخطيط للتفجير بواسطة أحزمة ناسفة ، حيث اتهم فى القرار الأول عبد الكريم حميد وأولاده محمود وماجد وزينب بتهمة الانتماء إلى "داعش" والتحضير لعمليات انتحارية ضد الجيش فى عرسال بواسطة تفجير أحزمة ناسفة.

واتهم فى القرار الثانى السورى محمد خالد برو بتهمة الانتماء الى "داعش" والقتال فى سوريا ضد الجيش العربى السورى وفى عرسال ضد الجيش اللبنانى وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين.

واتهم فى القرار الثالث كلا من اللبنانيين طارق محمد العبيد ورضوان أحمد غازى العالى ومحمد أحمد الشيخ بتهمة الإنتماء الى "داعش" والانتقال من وادى خالد للقتال فى سوريا سندا ، وفى القرار اتهم الرابع السورى منذر محمود العطا بتهمة القتال فى القصير فى سوريا.

واتهم فى القرار الخامس السورى نادر خالد السيد ورفاقه بتهمة الانتماء الى جبهة النصرة فى عرسال سندا المواد المذكورة اعلاه ، وإتهم فى القرار السادس السورى ياسين العتر بتهمة المشاركة فى معركة عرسال 2014 ، وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين والانتماء الى تنظيم مسلح.

 


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