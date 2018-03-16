فيديو وصور.. فرق الفنون الشعبية تتألق فى "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"

أبهرت فرق الفنون الشعبية المشاركة فى تقديم عروض بالليالى الختامية لفعاليات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية" الحضور، حيث قدم فرقة الأقصر للفنون الشعبية عروض التحطيب والصعيدى التى نالت إشادات واسعة وتقدير من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومجموعة من الفنون الشعبية بعروض متنوعة وأسلوب راقص مميز.

كما قامت فرقة الإسكندرية بعرض فقراتها الفنية المبهجة التى تتميز بها فرق عروس البحر، وقامت الفرقة باستغراض مواهب أعضائها الفنية أمام الحضور والجماهير، وأشادت وزيرة الثقافة بعروض الفرقة، وأثنى الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا على العرض، مؤكدا أنه ينظرهم فى أوبرا دمنهور.

وستتواصل فعاليات ختام "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"، بالمزيد من العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية التى تطوف شوارع وميادين الأقصر الرئيسية ومنها "ساحة أبو الحجاج، ومعدية الأهالى، وميدان الملك عبد الله "التجارة سابقاً"، وموقف الأقاليم، كما يشهد قصر ثقافة الأقصر، مساء اليوم الجمعة فى تمام الساعة 8 مساء، العرض المسرحى المغربى "خريف" وهو العرض الفائز بجائزة مهرجان المسرح العربى.

يشار إلى أن الفرق الفنية المشاركة هى فرقة التذوق للفنون الشعبية، والأقصر للآلات الشعبية، وفرق الأقصر وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد والإسماعيلية للفنون الشعبية، حيث انطلقت الفعاليات ظهر أمس الخميس، فعاليات ختام "الأقصر عاصمة للثقافة العربية" بمشاركة كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الأقصر محمد بدر، وقيادات الثقافة والعديد من أهالى الأقصر، حيث كانت الاحتفالات قد بدأت بالمحافظة السياحية منذ عام تقريباً عبر تنظيم عدة فعاليات ثقافية عربية متنوعة بالمحافظة.



فرق الفنون الشعبية تبهر ضيوف الأقصر عاصمة الثقافة العربية بميادين الأقصر



مهارات مميزة لشباب فرقة الأقصر للفنون الشعبية



فرقة الأقصر للفنون الشعبية تقدم عرض التحطيب بميدان أبو الحجاج



عروض لفرقة الإسكندرية للفنون الشعبية فى الأقصر



جانب من عرض فرقة الإسكندرية بساحة ميدان أبو الحجاج



تفاعل مميز مع عروض فرقة الإسكندرية للفنون الشعبية



عرض البمبوطى لفرقة الإسكندرية للفنون الشعبية



فرقة الأقصر للفنون الشعبية تتألق فى ميدان أبو الحجاج



شباب فرقة الأقصر للفنون الشعبية يحييون ضيوف المحافظة