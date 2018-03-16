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فيديو وصور.. سفير مصر فى الكويت يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 16 مارس 2018 11:30 ص
فيديو وصور.. سفير مصر فى الكويت يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية السفير المصرى فى الكويت





كتب محمد تهامى زكى
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أدلى السفير طارق القونى، سفير مصر لدى دولة الكويت الشقيقة، بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة فى الكويت.

 

وكان سفير مصر لدى الكويت قد أكد أن أعداد الناخبين أمام مقر السفارة فى تزايد مستمر منذ الصباح الباكر، واصفًا سلوك الناخبين والتزامهم بالقواعد التى وضعتها السفارة خلال العملية الانتخابية بـ"المشرف".

 

وأعرب القونى، فى تصريح له اليوم الجمعة، عن توقعه بارتفاع نسبة المشاركة بشكل كبير من قبل الناخبين، خاصة أن الساعات الأولى من فتح باب التصويت، شهدت حشودا هائلة من الناخبين، الذين توافدوا على مقر السفارة منذ الساعة السابعة من صباح اليوم.

 

السفير المصرى فى الكويت (1)
 
 
السفير المصرى فى الكويت (2)
 
 
السفير المصرى فى الكويت (3)
 
 
السفير المصرى فى الكويت (4)
 
 
السفير المصرى فى الكويت (5)
 
 
السفير المصرى فى الكويت (6)
 
 
السفير المصرى فى الكويت (7)
 
 
السفير المصرى فى الكويت (8)
 

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