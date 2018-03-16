فيديو وصور.. توافد المصريين فى بغداد للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة







كتب- هاشم الفخرانى – أحمد جمعة

توافدت أعداد كبيرة للمصريين فى العراق للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة لعام 2018، وحرص كبار السن على المشاركة فى الانتخابات، وسبق ذلك أن أدلى سفير مصر فى العراق علاء موسى بصوته فى مقر السفارة ببغداد.

ومن جانبه، قال "موسى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن هناك إقبالا على التصويت فى الانتخابات من قبل الجالية المصرية فى بغداد، وسيزيد الأقبال عقب أداء صلاة الجمعة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي أملاً فى الحصول على ولاية رئاسية ثانية، أمام مرشح حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى الذى حرصت حملته قبل ساعات من انطلاق قطار الانتخابات على حث أبناء الجاليات المصرية فى الخارج على المشاركة والتصويت بكثافة.

وقبل انطلاق الماراثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف إلكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

وتنتهى عمليات فرز الأصوات بحلول الخميس الموافق 29 مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى اليوم التالى ليكون البت فيها يومى السبت والأحد الموافقين 31 مارس و1 إبريل لتعلن نتائج الجولة الأولى يوم الإثنين الموافق 2 إبريل.



الانتخابات الرئاسية فى السفارة المصرية بالعراق



التصويت فى العراق



التوصيت فى بغداد



المصريين فى العراق