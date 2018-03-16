فيديو وصور..الروس المقيمين بالغردقة يختارون رئيسهم بقنصلية الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت القنصلية العامة الروسية بالغردقة، اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين الروس المقيمين بمدينة الغردقة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة الروسية.

وقال جامشيد بولتايف القنصل العام الروسى بالغردقة، إن الانتخابات ستستمر حتى الثامنة مساء وبدأت فى الثامنة صباحا، وهناك حضور كبير من الروس حضروا للادلاء بأصواتهم لاختيار رئيس من ضمن 8 بينهم الرئيس الحالى بوتين؛ وأن عدد الجالية الروسية بالغردقة 20 ألف روسى.

وأضاف القنصل الروسى بالغردقة، أن لجنة الانتخابات بالقنصلية مكونة من 5 أفراد دبلوماسين بينهم رئيس اللجنة، مؤكدا على أنه تتم عملية التصويت داخل القنصلية لكل مواطن روسى متواجد بالغردقة أو مقيم بها أو بالمدن القريبة منها تجاوز عمره 18 عاما.

كما أكد جامشيد، أنه لأول مرة تجرى الانتخابات الرئاسية داخل القنصلية بالغردقة، مؤكدا أن هناك أقبالا كبيرا من قبل الروس المقييمن بمدينة الغردقة.

وأعلن القنصل الروسى، أن سيتم إرسال الأصوات للخارجية الروسية عن طريق برنامج الكترونى، مؤكدا على أن تم تسهيل جميع الإجراءات للمواطنين الروس للإدلاء بأصواتهم.