فيديو.. وزيرة الهجرة تتابع سير انتخابات المصريين فى الخارج بغرفة العمليات







كتبت مريم بدر الدين و إبراهيم حسان

نشر الحساب الرسمى لوزارة الهجرة، عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، فيديو لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لسير الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج.

وتظهر داخل غرفة العمليات، السفير نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التى تتابع عن كثب سير العملية الانتخابية وتعطى توجيهاتها للاطمئنان على سلامة العملية أمام الناخبين.

وعرضت الفضائية، لقطات حية من داخل اللجان الانتخابية فى كلا من الإمارات العربية المتحدة، والعاصمة العراقية بغداد، والذى يوضح مشاركة المواطنين الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.