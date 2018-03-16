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فيديو.. مراقب انتخابى فى أمريكا: تصويت المصريين بالانتخابات بلا مخالفات

الجمعة، 16 مارس 2018 11:42 م
فيديو.. مراقب انتخابى فى أمريكا: تصويت المصريين بالانتخابات بلا مخالفات مراقب انتخابى فى أمريكا





كتب: محمد محسن أبو النور
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قال محمد على علاو، رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة بولاية نيويورك الأمريكية، وهو مراقب دولى للانتخابات المصرية، إن تصويت المصريين بانتخابات الرئاسة بلا مخالفات.

وأضاف أن الرابطة تابعت الانتخابات فى ولايتى نيويورك ونيوجيرسى وكان الأداء ممتازا وأقبل المصريون على ممارسة حقهم الدستورى، حاثا المصريين على الحضور والإدلاء بأصواتهم، معتقدا أن ممارسة الحق الديمقراطى أفضل من تركه.

وتابع قوله: "أتمنى من كل المصريين شباب وشابات وآباء وأمهات الحضور والإدلاء بأصواتهم لممارسة حقهم فى هذه الانتخابات التاريخية والمكان هو فى القنصلية المصرية بنيويورك أمام مبنى هيئة الأمم المتحدة".

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.

وقبل انطلاق المارثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف الكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

ووفق أرقام رسمية ، سجلت الجالية المصرية فى الكويت أعلى نسب تصويت فى آخر عملية اقتراح للمصريين فى الخارج فيما  يتعلق بالدول العربية، وفى أوروبا حلت الجالية المصرية فى إيطاليا بصدارة الأعلى تصويتاً يليها بريطانيا وفرنسا.


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