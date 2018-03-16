فيديو.. حافلات لنقل الناخبين من نيوجيرسى لنيويورك.. ومصريون يرددون نشيد الصاعقة

فيديو.. حافلات لنقل الناخبين من نيوجيرسى لنيويورك.. ومصريون يرددون نشيد الصاعقةالجمعة، 16 مارس 2018 06:52 م
حافلات لنقل الناخبين
كتب محمود راغب
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ينشر "اليوم السابع" فيديو حافلات نقل المصريين من نيوجرسى لنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، لنقل الناخبين للمقرات واللجان الانتخابية.
وحرص المصريين خلال تواجدهم فى الحافلات على ترديد نشيد الصاعقة "قالوا إيه" وأنغام تسلم الأيادى، رافعين أعلام مصر للتعبير عن حبهم لوطنهم.
يأتى ذلك تزامنا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية وفتح المقرات الانتخابية بنيويورك فى أول أيام الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج.
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