فيديو..المصريون بالبحرين يدلون بأصواتهم علي أغنية "قالوا ايه "الجمعة، 16 مارس 2018 01:31 م
المصريون فى البحرين
المنامة محمد رشاد
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أدلى المصريون فى البحرين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية على أنغام أغنية "قالوا إيه" الخاصة بالصاعقة المصرية.
وكانت بدأت السفارات والقنصليات المصرية لدى الدول العربية فتح أبوابها صباح اليوم الجمعة، أول أيام تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2018، والتى يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على ولاية رئاسية ثانية، مع المرشح موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.
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