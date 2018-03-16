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فيديو.. المصريون بالأردن يحتفلون بعد الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

الجمعة، 16 مارس 2018 11:44 م
فيديو.. المصريون بالأردن يحتفلون بعد الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصريون بالأردن يحتفلون بعد الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية





كتب رامى محيى الدين
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أرسل القارئ السيد محمد القفاص، مقاطع فيديو لاحتفالات الجالية المصرية فى الأردن بعد الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018.

وقال القارئ فى رسالته، إن اللجنة الانتخابية شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين من أبناء الجالية المصرية بعمان منذ فتح باب اللجان.

 


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