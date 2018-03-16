فيديو.. احتفالية كبرى أمام مقر سفارة مصر بالأردن عقب التصويت بالانتخابات







كتب رامى محيى الدين

نظم المشاركون من أبناء الجاليةً المصرية فى الانتخابات الرئاسية بالأردن احتفالية كبرى أمام مقر السفارة المصرية فى الأردن ، أثناء المشاركة فى عمليات التصويت فى انتخابات الرئاسة لعام 2018، وذلك منذ فتح القنصلية أبوابها فى تمام الساعة التاسعة.

وشاركت القارئة أسماء مينا، بفيديو عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، تظهر احتفالية نظمها المشاركون فى التصويت بالانتخابات الرئاسية.