فى 16 معلومة.. تعرف على نجاح مدحت العدل رئيس شرف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية







الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى الفترة من 16 حتى 22 مارس الجارى تحت شعار "سينما من أجل غد أفضل"، بمعبد الملكة حتشبسوت فى البر الغربى، ويشارك في المهرجان حوالى 500 مشارك من مصر و33 دولة أفريقية بجانب 12 دولة من خارج القارة السمراء، حيث يتم عرض 110 أفلام تم توزيعها على 5 مسابقات، كما تم اختيار 23 من الفنانين والسينمائيين فى لجان تحكيم المهرجان، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن تفاصيله وحضور السيناريست الكبير مدحت العدل رئيس شرف المهرجان، ورئيس المهرجان ومؤسسة السيناريست سيد فؤاد، ومديرته المخرجة عزة الحسينى، والمخرجين سعد هنداوى وخيرى بشارة وخالد الحجر والمنتج الكبير جابى خورى رئيس اللجنة العليا لإدارة المهرجان، والفنان طارق عبد العزيز.

وفيما يلى يقدم "اليوم السابع" في معلومات تفاصيل ونجاحات السينارست مدحت العدل رئيس شرف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية هذا العام:-

1. رئيس شرف الدورة السابعة السيناريست "مدحت العدل"

2. ولد "مدحت العدل" في 13 يناير 1955 وهو كاتب وشاعر ومؤلف وطبيب تخرج من كلية الطب عام 1981م

3. عمل مدحت العدل لمدة 11 عامًا بالطب ثم تفرغ تماماً للفن

4. كتب مجموعة من الأغاني لعدد من أشهر نجوم الطرب والغناء ف مصر ومنهم "عمرو دياب – محمد منير – محمد فؤاد – سميرة سعيد".

5. فى عام 1992 كتبت له بداية سينمائية ناجحة للغاية بكتابته لأغاني فيلم (آيس كريم في جليم) من بطولة (عمرودياب) ومن إخراج (خيري بشارة) ومشاركته في السيناريو بمشاركته في حوار الفيلم كذلك والذي حقق نجاح ساحق في شباك التذاكر.

6. اشترك بعد ذلك مع المخرج خيري بشارة في فترة التسعينات في أربعة أفلام منها "إشارة مرور – أمريكا شيكا بيكا".

7. كان ميعاده مع محطة ناجحة ثانية بكتابته لفيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) الذي حقق نجاح غير مسبوق واعتلي تاريخ الإيرادات المصرية كأكبر فيلم تحقيقاً للإيراد لعدة سنوات.

8. قام بكتابة السيناريو لعدة أفلام مميزة منها "همام في أمستردام – شورت وفانلة وكاب – مافيا – الديلر".

9. فى مجال الدراما التليفزيونية كتب عدة مسلسلات ناجحة مثل "محمودالمصري – العندليب - حارة اليهود".

10. ومن أشهر أفلام مدحت العدل "الديلر 2009 – إوعي وشك 2003 – مافيا 2002 – شورت وفانلة وكاب 2000 – همام في أمستردام 1999 – صعيدي في الجامعة الأمريكية 1998 – قشر البندق 1995 – حرب الفراولة – 1993 – أمريكا شيكا بيكا 1993 – آيس كريم في جليم 1992 – أصحاب ولا بيزنس 2001 – بلية ودماغه العالية 2000 – البطل 1998".

11. حصل مدحت العدل علي جائزة أفضل سيناريست وكاتب أغنية تتر عن مسلسل " لأعلى سعر".

12. حصد جائزة أفضل سيناريست دراما، في حفل توزيع جوائز الأفضل في الاستفتاء الذي أقامته مجموعة "وشوشة" الإعلامية للأفضل بعام 2017.

13. حصد أفضل فيلم المهرجان القومي للأفلام الروائية عن فيلم " شورت وفانلة وكاب ".

14. نال جائزة الهرم الفضي مهرجان القاهرة الدوليعن فيلم " إشارة مرور ".

15. حصد جائزة مهرجان نيودلهي بالهند عن فيلم " أمريكا شيكا بيكا ".

16. له عشرات الجوائز خارج وداخل مصر سواء عن مسلسلات أو أفلام أو أغاني كالحلم العربي وغيرها.