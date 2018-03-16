فوربس: ثروة ناصف ساويرس تقفز 7 مليارات جنيه فى 10 أيام لتسجل 123 مليارًا







كتب - أحمد يعقوب

قالت مجلة فوربس الأمريكية، اليوم الجمعة، إن ثروة رجل الأعمال المصرى، ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، والبالغ من العمر 57 عامًا، قفزت لتسجل 7 مليارات دولار - ما يعادل 123 مليار جنيه - مقارنة بثروة تقدر بنحو 6.6 مليار دولار، يوم الثلاثاء 6 مارس 2018، بما يعادل 116.16 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 400 مليون دولار، أى ما يعادل 7 مليارات جنيه خلال 10 أيام.

وأضافت "فوربس" المتخصصة فى رصد وتتبع ثروات وأخبار المشاهير، أن نمو الثروة يتم قياسها عن طريق خدمة لحظية، لرصد الأصول المالية المملوكة لرجال الأعمال والمشاهير وتغير الأسهم المملوكة له فى أسواق المال العالمية، مؤكدة أن ناصف ساويرس، يتربع على رأس قائمة أغنى أغنياء العرب ومصر فى 2018، ويحتل المرتبة الـ251 بين قائمة أثرياء العالم.

وكشفت مجلة فوربس فى خدمتها اللحظية، أن جيف بيزوس، صاحب شركة "أمازون" العالمية، تصدر قائمة أغنياء العالم للعام 2018، بثروة تقدر بنحو 130.8 مليار دولار.

وترصد المجلة العالمية الثروات عن طريق حصر إجمالى الأصول المملوكة لرجل الأعمال أو المستثمر عن طريق الملكية المباشرة فى شركات متداولة فى أسواق المال العالمية، أو الشركات المعلنة بشكل رسمى، وقد دشنت "فوربس" خدمة لرصد التتبع اللحظى لثروات أغنياء العالم، والتى تضاف للقائمة السنوية التى تصدرها فى بداية الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام.