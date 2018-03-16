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فريق "تعالوا نعرف مصر" يزور آثار فوه الإسلامية فى كفر الشيخ

الجمعة، 16 مارس 2018 11:04 م
فريق "تعالوا نعرف مصر" يزور آثار فوه الإسلامية فى كفر الشيخ اثناء الزيارة





كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت أثار فوه ومواقع الصناعات الحرفية زيارة فريق مؤسسة " تعالوا نعرف مصر " وشملت الزيارة مسجد أبو المكارم ،وربع الخطابيه، ومسجد القنائى، والتكيه الخلوتيه، وبوابات مصنع الطرابيش ومركز التكوين المهنى بفوه رافق الوفد  عبدالمحسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوه ، وياسر الكردي مدير منطقه أثار فوه ،و مفتشى الآثار بمنطقه فوه ومدير العلاقات العامة بالوحده المحلي.
 
وقال عبدالمحسن الاودن رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ ، إنه استقبل فريق مؤسسة  " تعالوا نعرف مصر "، لتفقد وزيارة أثار فوه الإسلامية  ، والصناعات الحرفية ، مؤكداً أنه  فريق مكون من مجموعه شبابية يسعى مؤسسيها لمساعدة الشباب والمجتمع للتعرف على مختلف الأماكن الجميلة التى قد لا يزورها الكثيرين بكافه أرجاء الجمهورية.
 
وأضاف الأودن ، ل " اليوم السابع " ، أنهم اعتادوا تنظيم العديد من الرحلات التى تهدف بشكل رئيسى لتعريف المصريين بمختلف الأماكن الجميلة التى توجد فى مصر والتى قد لا يفكر الكثيرون فى زيارتها، لتنشيط السياحة الداخلية والتمسك بتاريخ المصريين القديم الذى يعد جزءا من شخصيتنا الحديثة، مشيراً إلى أن أعضاء الفريق عبروا عن سعادتهم بالرحلة، واعجابهم الشديد بالآثار الاسلاميه بمدينه فوه.
 
 
 
 

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