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الجمعة، 16 مارس 2018 04:56 م
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فرنسا: باريس وبرلين تريدان ردا أوروبيا حازما على قرارات أمريكا بشأن التجارة

الجمعة، 16 مارس 2018 04:28 م
فرنسا: باريس وبرلين تريدان ردا أوروبيا حازما على قرارات أمريكا بشأن التجارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





رويترز
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أعلن وزير المالية الفرنسى لومير، اليوم الجمعة، أن فرنسا وألمانيا تريدان ردا أوروبيا حازما على قرارات أمريكا الأخيرة بشأن التجارة. 
 
وأضاف وزير المالية أنه يجب على الاتحاد الأوروبى أن يجد ردا مشتركا على خطر الحماية التجارية. 
 

 


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