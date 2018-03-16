فحص مجانى لفيروس سى للأطباء المشاركين بالجمعية العمومية

فحص مجانى لفيروس سى للأطباء المشاركين بالجمعية العموميةالجمعة، 16 مارس 2018 02:07 م
فحص مجانى لفيروس سى
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
بدأت النقابة العامة للأطباء، على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء، بإجراء الفحص الطبى المجانى لفيروس سى للأعضاء ويجرى الفحص، عن طريق التحليل بطريقة "RAPID TEST"، ويتم الإعلان عن نتيجة التحليل للإطباء بعد ساعة واحدة من أخذ العينة.
يذكر أن نقابة الأطباء تقدم علاجا ومتابعة مجانية تماماً للأطباء المصابين بفيروس (C) ، كما تقدم نظاما لمتابعة التحاليل حتى الاطمئنان على الشفاء التام.
ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية العادية للأطباء، فى الواحدة ظهر اليوم، بنصاب قانونى ألف طبيب، وفى حال عدم اكتمال النصاب يتم تأجيلها لمدة أسبوعين.
إضافة تعليق
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة