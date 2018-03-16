فحص مجانى لفيروس سى للأطباء المشاركين بالجمعية العمومية







كتبت آية دعبس

بدأت النقابة العامة للأطباء، على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء، بإجراء الفحص الطبى المجانى لفيروس سى للأعضاء ويجرى الفحص، عن طريق التحليل بطريقة "RAPID TEST"، ويتم الإعلان عن نتيجة التحليل للإطباء بعد ساعة واحدة من أخذ العينة.

يذكر أن نقابة الأطباء تقدم علاجا ومتابعة مجانية تماماً للأطباء المصابين بفيروس (C) ، كما تقدم نظاما لمتابعة التحاليل حتى الاطمئنان على الشفاء التام.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية العادية للأطباء، فى الواحدة ظهر اليوم، بنصاب قانونى ألف طبيب، وفى حال عدم اكتمال النصاب يتم تأجيلها لمدة أسبوعين.