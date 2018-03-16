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فتح باب تسجيل الأسماء بالجمعية العمومية لنقابة الأطباء

الجمعة، 16 مارس 2018 10:19 ص
فتح باب تسجيل الأسماء بالجمعية العمومية لنقابة الأطباء نقابة الأطباء





كتبت آية دعبس
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بدأ منذ قليل فتح باب التسجيل لأسماء الأطباء للمشاركة بالجمعية العمومية العادية للنقابة العامة، المقرر انعقادها ظهر اليوم، بدار الحكمة، كما يشهد مقر النقابة الآن، استعدادات حفل الخريجين الجدد، وحلف اليمين.
 
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية ميزانية النقابة لعام 2016، وتقرير أمين الصندوق لعام 2017، وتقرير الأمين العام، ودراسة سبل دعم الأطباء فى المستشفيات.
 
 

 


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