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الجمعة، 16 مارس 2018 11:37 م
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فتاة مصابة بكسر فى قدمها تصر على الإدلاء بصوتها فى سفارة مصر بكندا

الجمعة، 16 مارس 2018 11:04 م
فتاة مصابة بكسر فى قدمها تصر على الإدلاء بصوتها فى سفارة مصر بكندا الفتاة المصابة





كتب- هاشم الفخرانى
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لم تمنع الاصابة فتاة مصرية من الإدلاء بصوتها فى سفارة مصر بكندا ، حيث حرصت الفتاة التى لا يتجاوز عمرها العشرين عاماً من المشاركة فى الانتخابات وقد أصيبت بكسر فى  قدمها اليمنى وهى جليسة على كرسى متحرك نتيجة الإصابة .

ومن جانبه ، قال السفير المصرى فى كندا معتز زهران، إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وهناك إقبال كبير على التصويت من قبل المصريين فى العاصمة  "أوتاوا"رغم أن اليوم الجمعة هو يوم عمل.

وأضاف "زهران"، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه من المتوقع زيادة أعداد الناخبين خلال اليومين المقبلين لكونهما إجازة نهاية الأسبوع، مضيفاً أن هناك ناخبين أتوا من مدينة تورينتو وغيرها من المدن للإدلاء بأصواتهم.

وأكد أن كبار السن كانوا حرصين على المشاركة فى التصويت والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وكانوا يصطحبون أطفالهم الصغار إلى مقر الاقتراع.


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