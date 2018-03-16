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غدا.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة"

الجمعة، 16 مارس 2018 07:00 ص
غدا.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة" المستشار حسن فريد - ارشيفية





كتب إيهاب المهندس
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 من أعضاء وقيادات الجماعة فى اتهامهم بـ "فض اعتصام رابعة العدوية".

وتضم قائمة المتهمين محمد بديع ، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأسندت النيابة للمتهمين تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 

 


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