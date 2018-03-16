غداً .. فصل التيار الكهربائى بدسوق لصيانة محطة المحولات الرئيسية

غداً .. فصل التيار الكهربائى بدسوق لصيانة محطة المحولات الرئيسيةالجمعة، 16 مارس 2018 02:47 م
انقطاع الكهرباء - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن مجلس مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حمدي الحشاشس رئيس مركز ومدينة دسوق،فصل التيار الكهربائى عن المركز والمدينة بالكامل، صباح غداً السبت،بالتنسيق مع شبكة الكهرباء .
وذكر البيان أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً،ولمدة 6 ساعات،لإجدراء أعمال الصيانة الدورية بمحطة المحولات الرئيسية.
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