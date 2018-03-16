غداً .. فصل التيار الكهربائى بدسوق لصيانة محطة المحولات الرئيسية







كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن مجلس مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حمدي الحشاشس رئيس مركز ومدينة دسوق،فصل التيار الكهربائى عن المركز والمدينة بالكامل، صباح غداً السبت،بالتنسيق مع شبكة الكهرباء .

وذكر البيان أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً،ولمدة 6 ساعات،لإجدراء أعمال الصيانة الدورية بمحطة المحولات الرئيسية.