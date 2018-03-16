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الجمعة، 16 مارس 2018 02:46 م
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غداً .. فصل التيار الكهربائى بدسوق لصيانة محطة المحولات الرئيسية

الجمعة، 16 مارس 2018 02:47 م
غداً .. فصل التيار الكهربائى بدسوق لصيانة محطة المحولات الرئيسية انقطاع الكهرباء - ارشيفية





كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن مجلس مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حمدي الحشاشس رئيس مركز ومدينة دسوق،فصل التيار الكهربائى عن المركز والمدينة بالكامل، صباح غداً السبت،بالتنسيق مع شبكة الكهرباء .

وذكر البيان أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً،ولمدة 6 ساعات،لإجدراء أعمال الصيانة الدورية بمحطة المحولات الرئيسية.

 


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