عامل يصيب طالب بطلق خرطوش فى المنوفية

إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصاب عامل طالبا بطلق خرطوش لخلافات بينهما بدائرة مركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "م.ع.ا" 20 سنة طالب مقيم مدينة تلا دائرة المركز، مصاباً برش خرطوش بالوجه والكتف واليد اليمنى.
وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم "م.ط.إ" 22 سنة عامل مقيم بذات الناحية بإحداث إصابته من سلاح نارى خرطوش كان بحوزته، لخلافات سابقة بينهما، تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن السلاح المستخدم "فرد خرطوش".
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4076 جنح مركز تلا لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
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