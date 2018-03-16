طارق الملا يدعو العاملين بشركات البترول بالخارج للمشاركة بالانتخابات الرئاسية







أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية المشاركة الإيجابية للعاملين بشركات البترول العاملة بالأردن (فجر المصرية وفجر الأردنية المصرية وبتروجت وإنبى وجاسكو) فى الانتخابات الرئاسية والتوجه للجان المخصصة للمصريين العاملين بالخارج التى بدأت فاعلياتها اليوم وتقديم صورة مشرفة تليق بقطاع البترول.

وزير البترول بين العاملين بالشركات المصرية فى الأردن

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالعاملين المصريين بالمشروعات البترولية بالأردن فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوزير لمتابعة سير العمل بهذه المشروعات والتى شهدت إجراء مباحثات مع المسئولين عن قطاع الطاقة بالأردن فى إطار العلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين الجانبين.



العاملون بشركات البترول المصرية فى الأردن

وأشار الوزير إلى أن مشاركة العاملين بقطاع البترول فى هذا الاستحقاق الدستورى واجب وطنى ودعم لمسيرة البناء والتنمية التى تشهدها البلاد، وأوضح أن الاقبال الذى شهدته لجان الاقتراع بالأردن يؤكد على وعى المصريين وانتصارهم لبناء دولة قوية من أجل الحاضر والمستقبل وحرصهم على استمرار مسيرة الإصلاح ورسالة للعالم بأن إرادة المصريين وتكاتفهم هو الأساس الذى تعمل فى إطاره لتحقيق أهدافها فى تحسين المستوى المعيشى وبناء الوطن