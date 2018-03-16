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ضبط 5 لصوص بالسويس يخطفون حقائب السيدات

الجمعة، 16 مارس 2018 01:50 م
ضبط 5 لصوص بالسويس يخطفون حقائب السيدات حملة امنية - أرشيفية





السويس- سيد نون
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تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، من القبض على خمس لصوص ، قاموا خطف حقائب السيدات داخل أحياء فيصل والأربعين.
 
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، اصدر تعليمات بشن حملات امنيه موسعة لضبط المتهمين في جرائم سرقة متنوعة.
 
وتمكن فريق أمني بقيادة اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود عيد رئيس مباحث مديرية أمن السويس، من ضبط متهمين بخطف حقائب السيدات، وهم " أ. م " 36 و " هـ . ح" 20عام، و " ط . أ " 21 عام، و " خ . أ " 33عام، و " ف . ش " 35 عام .
 
 

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