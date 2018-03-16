ضبط 5 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 5 سائقين لسيارات ملاكى ونقل من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 5 حالات ايجابية لسائقين سيارات اجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

و هم "محمد.ر.ف"25 عاما سائق ومقيم دائرة مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط و"محمود.م.ع"25 عاما عامل عادى مقيم نفس العنوان السابق و"خالد.م.ع"42 عاما سائق ومقيم المنوفية و"امير.ع.ف"37 عاما سائق ومقيم ابوالمطامير بمحافظة البحيرة و"وائل.ال.ا"43 عاما سائق ومقيم المنصورة دقهلية.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.