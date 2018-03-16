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ضبط 34 هاربا من أحكام خلال حملات أمنية بالمطار

الجمعة، 16 مارس 2018 11:07 م
ضبط 34 هاربا من أحكام خلال حملات أمنية بالمطار مطار القاهرة الدولي أرشيفية





كتب أحمد حمادة
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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية وذلك خلال حملات أمنية بمحيط المطار .
 
وقالت مصادر بهطار القاهرة إن أجهزة البحث الجنائي المكلفة بتأمين وتفتيش مداخل المطار تمكنت من ضبط 34 من الصادر ضدهم أحكام قضائية خلال الخدمات الأمنية المختلفة ، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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