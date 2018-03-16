ضبط 34 هاربا من أحكام خلال حملات أمنية بالمطار

مطار القاهرة الدولي أرشيفية
كتب أحمد حمادة
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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية وذلك خلال حملات أمنية بمحيط المطار .
وقالت مصادر بهطار القاهرة إن أجهزة البحث الجنائي المكلفة بتأمين وتفتيش مداخل المطار تمكنت من ضبط 34 من الصادر ضدهم أحكام قضائية خلال الخدمات الأمنية المختلفة ، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم .
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