video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 33 متهما خلال حملة تطهير بولاق الدكرور من بؤر تجارة المخدرات

الجمعة، 16 مارس 2018 01:27 م
ضبط 33 متهما خلال حملة تطهير بولاق الدكرور من بؤر تجارة المخدرات عدد من المتهمين فى قضايا مخدرات ببولاق الدكرور





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع ضباط مكافحة المخدرات من القبض على 33 متهما بحوزتهم مواد مخدرة، خلال الحملة التى تم شنها لتطهير منطقة بولاق الدكرور من بؤر المخدرات.

 

كما شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت إعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث من ضبط 48 قضية سلاح نارى ومواد مخدرة، وتنفيذ 130 حكما قضائيا.

 

وحرر ضباط شرطة المرافق 340 مخالفة تعد وإشغال طريق، كما تم تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة ونهر النيل، وتحرير 76 قضية تموينية، حيث تم ضبط كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، بالإضافة على ضبط أطنان من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وكميات من اليزوت السابق استخدامها بمصانع الشيبسى، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، لتباشر النيابات المختصة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو من مخدر الفودو ببولاق الدكرور

اخبار الحوادث

حملة امنية

مواد مخدرة

بولاق الدكرور

امن الجيزة

تنفيذ احكام

اسلحة نارية




لا تفوتك
رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة