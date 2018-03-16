ضبط 33 متهما خلال حملة تطهير بولاق الدكرور من بؤر تجارة المخدرات







كتب عبد الرحمن سيد

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع ضباط مكافحة المخدرات من القبض على 33 متهما بحوزتهم مواد مخدرة، خلال الحملة التى تم شنها لتطهير منطقة بولاق الدكرور من بؤر المخدرات.

كما شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت إعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث من ضبط 48 قضية سلاح نارى ومواد مخدرة، وتنفيذ 130 حكما قضائيا.

وحرر ضباط شرطة المرافق 340 مخالفة تعد وإشغال طريق، كما تم تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة ونهر النيل، وتحرير 76 قضية تموينية، حيث تم ضبط كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، بالإضافة على ضبط أطنان من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وكميات من اليزوت السابق استخدامها بمصانع الشيبسى، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، لتباشر النيابات المختصة التحقيق.