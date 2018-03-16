ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية ، حملة تموينية مكبرة ، برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة .