ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفيةالجمعة، 16 مارس 2018 11:51 ص
ملح غير صالح - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية ، حملة تموينية مكبرة ، برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة .
وأسفرت عن ضبط صاحب محل بيع أعلاف بمركز تلا وتم التحفظ علي 4 طن علف مجهول المصدر، و3 طن ملح طعام بمعمل طرشى بمدينة تلا.
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