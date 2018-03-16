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الجمعة، 16 مارس 2018 02:50 م
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ضبط 242 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بشبرا الخيمة

الجمعة، 16 مارس 2018 01:57 م
ضبط 242 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بشبرا الخيمة لحوم فاسدة - أرشيفية





القليوبية - نيفين طه
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شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة بحى غرب شبرا الخيمة وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لضبط 223 كيلو لحم بقرى وضانى وسجق غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذلك تم ضبط 17 كيلو دواجن و2 كيلو رنجة غير صالحة، وتحرير 25 محضرا لمخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن وبدون المواصفات المتفق عليه وعدم وجود لوحة تشغيل، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم والعرض على النيابة المختصة.

 

وشدد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية على ضرورة عمل حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على بقالى التموين والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة ظاهرة الغش التجارى وإحكام السيطرة على الأسعار لمنع تلاعب التجار بها وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وقوة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وضمان جودة وسلامة المنتج المعروض حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.


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