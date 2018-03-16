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ضبط 1691 مخالفة مرورية بالطريق الزراعى والدائرى فى القليوبية

الجمعة، 16 مارس 2018 03:23 م
ضبط 1691 مخالفة مرورية بالطريق الزراعى والدائرى فى القليوبية حملة مرور - أرشيفية





القليوبية - نيفين طه
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعى والدائرى والطرق العامة بالمدن لتحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفين، أسفرت عن ضبط 1691 مخالفة مرورية متنوعة.
 
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية يفيد شن حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعى والدائرى وعدد من الطرق العامة بين المدن وأسفرت الحملة عن ضبط 1691 مخالفة مرورية متنوعة شملت السير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ والسير بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص وقيادة صغار السن بالمخالفة للقانون، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
 
 

 


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