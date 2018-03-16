ضبط 124 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 816حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

ضبط 124 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 816حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيليةالجمعة، 16 مارس 2018 07:59 م
حملات امنيه -ارشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 816 حكمًا متنوعًا، منها 639 حكمًا جزئيًا و157 حكم غرامات، و3 هاربين من أحكام جنائية، و17 حكم مخالفات، وتحصيل 3750 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.
كما تمكنت الحملة من ضبط 124 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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