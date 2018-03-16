ضبط 10 أسلحة نارية خلال حملات أمنية مكبرة فى قنا

أسلحة نارية - أرشيفية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 10 قطعة سلاح متنوعة وذخيرة وطلقات نارية، بحوزة 8 شخص بمختلف مدن ومراكز المحافظة، خلال حملات أمنية متنوعة شنتها أجهزة الأمن.
البداية بتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء أشرف رياض مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن قوات الأمن من شن حملات أمنية متفرقة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 10 أسلحة نارية تنوعت بين 4 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش، 1 طبنجة 3 فرد رصاص وخرطوش، وحررت لهم المحاضر اللازمة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الوقائع المختلفة التى تم ضبطها.
إضافة تعليق
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة