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ضبط 10 أسلحة نارية خلال حملات أمنية مكبرة فى قنا

الجمعة، 16 مارس 2018 01:44 م
ضبط 10 أسلحة نارية خلال حملات أمنية مكبرة فى قنا أسلحة نارية - أرشيفية





قنا - وائل محمد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 10 قطعة سلاح متنوعة وذخيرة وطلقات نارية، بحوزة 8 شخص بمختلف مدن ومراكز المحافظة، خلال حملات أمنية متنوعة شنتها أجهزة الأمن. 

 

البداية بتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء أشرف رياض مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن قوات الأمن من شن حملات أمنية متفرقة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 10 أسلحة نارية تنوعت بين 4 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش، 1 طبنجة 3 فرد رصاص وخرطوش، وحررت لهم المحاضر اللازمة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الوقائع المختلفة التى تم ضبطها.


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