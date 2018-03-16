ضبط ميكانيكى أثناء سرقته قطع حديدية من أبراج الضغط العالى بطهطا سوهاج

ضبط ميكانيكى أثناء سرقته قطع حديدية من أبراج الضغط العالى بطهطا سوهاجالجمعة، 16 مارس 2018 02:52 م
اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تمكن أمين شرطة من قوة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج من إلقاء القبض على ميكانيكى أثناء قيامه بفك قطع حديدية من أبراج الضغط العالى بقرية نزلة قبيصى مركز طهطا بسوهاج.
وكان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بتمكن أمين شرطة محمد محمد البكرى 38 سنة من قوة مركز شرطة طهطا والمعين خدمة تأمين محطة محولات طهطا الكائنة بناحية نزلة القبيصى دائرة مركز طهطا من ضبط "خالد.ا.ع" 27 سنة ميكانيكى، ويقيم بناحية القبيصات، حال قيامه بفك بعض القطع الحديدية من برج ضغط عالى مجاور للمحطة وضبط بحوزته 6 قطع حديدية مختلفة الأطوال، بعض المفاتيح.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2627 جنح مركز طهطا لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.
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