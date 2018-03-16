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الجمعة، 16 مارس 2018 03:36 م
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ضبط موظف وطالب متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بعابدين

الجمعة، 16 مارس 2018 03:26 م
ضبط موظف وطالب متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بعابدين





كتب إبراهيم أحمد – أحمد الجعفرى
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ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض على شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام "محمود . ر . أ" 30 سنة موظف بشركة صرافة، يزاول نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى متخذاً من ميدان الأوبرا دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لتجارته غير المشروعة.

تم إعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال تقابله مع أحد وهو "أحمد . م . م" 29 سنة طالب، وضبط بحوزة الأول مبلغ مالى قدره ( 27 ألف جنيه مصرى )، وبحوزة الثانى مبلغ مالى قدره ( 3 مليون دينار عراقى ).

بمواجهة الأول اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأنه كان فى سبيله لاستبدالها بالمبالغ المالية المضبوطة بحوزة الثانى ، وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء بأقوال الأول .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.


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