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ضبط موظف سابق بأحد البنوك استولى على مبلغ مالية بالتلاعب فى الأوراق

الجمعة، 16 مارس 2018 02:01 م
ضبط موظف سابق بأحد البنوك استولى على مبلغ مالية بالتلاعب فى الأوراق أموال ـ أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كشف تلاعب موظف سابق بأحد البنوك واستيلائه على مبلغ مالى.

 

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من مسئولى أحد البنوك باكتشافه تقدم العديد من المواطنين بطلبات للحصول على إحدى خدمات البنك مرفق بها إيصالات إيداع مبالغ يتم تحصيلها لصالح البنك كرسوم لقبول تلك الطلبات، وتبين أن تلك الإيصالات وهمية ولم يتم توريد قيمتها لخزينة البنك، ما ألحق به أضراراً مادية بلغ 87 ألف جنيه.

 

ومن خلال القيام بأعمال البحث والتحرى حول الواقعة، أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.ش" مصرفى بذات البنك "مفصول"، مقيم بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وأنه استغل طبيعة عمله وخبرته فى استخدام الحاسب الآلى الخاص بالبنك وحصل على إيداعات المواطنين واستولى عليها لنفسه دون توريدها لخزينة البنك، وإمعاناً فى إخفاء جريمته قام بطباعة إيصالات توريد المبالغ المالية وتقديمها للمواطنين ثم قام بإلغاء عملية الإيداع بالتلاعب فى نظام تشغيل البنك الإلكترونى حتى لا تظهر تلك الإيداعات بتقرير عمليات الإيداع اليومية.

 

وتم ضبط إيصالات الإيداع الوهمية التى قدمها المتهم المذكور للمواطنين التى تفيد على خلاف الحقيقة تحصيل 87 ألف جنيه، دون إضافتها لصالح البنك والمحررة بمعرفته ومعتمدة بخاتمه والتى تؤكد ارتكابه للواقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأبدى استعداده للتصالح مع البنك وإعادة الأموال، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.


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