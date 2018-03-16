ضبط مديرى مخبزين بلدى لتصرفهما فى 14 طن دقيق بلدى مدعم ببنى سويف







بنى سويف :هانى فتحى

ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، مديرى مخبزين بلدى، لتصرفهم فى 14 طن دقيق بلدى مدعم من حصة المخبزين وبيعهما فى السوق السوداء.

وحررت الحملة القضية رقم 2704 جنح قسم بنى سويف لسنة 2018 ضد "محمود ش.ع" 35 سنة، و مقيم بمدينة بنى سويف مدير مخبز بلدى لقيامه بالتصرف فى حصة الدقيق المدعم وتقدر بـ11 طن دقيق.