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ضبط مديرى مخبزين بلدى لتصرفهما فى 14 طن دقيق بلدى مدعم ببنى سويف

الجمعة، 16 مارس 2018 04:59 م
ضبط مديرى مخبزين بلدى لتصرفهما فى 14 طن دقيق بلدى مدعم ببنى سويف دقيق مدعم - أرشيفية





بنى سويف :هانى فتحى
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ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، مديرى مخبزين بلدى، لتصرفهم فى 14 طن دقيق بلدى مدعم من حصة المخبزين وبيعهما فى السوق السوداء.
 
وحررت الحملة القضية رقم 2704  جنح قسم بنى سويف لسنة 2018 ضد "محمود  ش.ع" 35 سنة، ومقيم بمدينة بنى سويف مدير مخبز  بلدى لقيامه بالتصرف فى حصة الدقيق المدعم وتقدر بـ11 طن دقيق.
 
كما حررت الحملة القضية رقم 2/119 جنح قسم مباحث التموين لسنة 2018 ضد "جبالى  خ.ج" – 45 سنة مقيم مركز سمسطا مدير مخبز بلدى لقيامه بالتصرف فى حصة الدقيق المدعم وتقدر بـ3 أطنان.
 

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