ضبط عامل ألقى طفلته الرضيعة بحمام مسجد فى سوهاج







سوهاج - محمود مقبول

شهد قسم أول سوهاج قيام عامل يقيم بدائرة المركز بإلقاء ابنته البالغة من العمر يومان داخل دورة مياه الشهيد عبد المنعم رياض وبمواجهته وزوجته بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة، وعلل الزوج القيام بذلك لعدم قدرته الإنفاق عليها.

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول شرطة سوهاج يفيد بتقدم "وحيد.ر.ا" 31 سنة عامل ويقيم دائرة القسم بعثوره على طفله حديثة الولادة بدورات مياه مسجد الشهيد عبد المنعم رياض - دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وجود طفلة "حديثة الولادة" ملفوفة بقطعة من القماش ومربوطة الحبل السرى وتم نقل الطفلة لمستشفى سوهاج العام.

وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم عامل 22 سنة يقيم شارع السلخانة دائرة القسم وزوجته 24 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، وقررا بأن الطفلة المذكور ابنتهما وقام الأول بوضعها مكان العثور عليها إثر خلافات بينهما بسبب عدم قدرته على الإنفاق عليها، وأضاف بأن زوجته المذكورة وضعت بمستشفى سوهاج العام بتاريخ أمس.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 954 إدارى القسم لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.