ضبط عاطل انتحل صفة مستشار برئاسة الجمهورية فى الإسكندرية

ضبط عاطل انتحل صفة مستشار برئاسة الجمهورية فى الإسكندريةالجمعة، 16 مارس 2018 03:00 م
اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير الأمن من القبض على عاطل انتحل صفة مستشار برئاسة الجمهورية بغرض النصب على المواطنين.
بدأت الواقعة بوصول إخطارا لمديرية أمن الإسكندرية من مأمور قسم شرطة باب شرقى بورود اتصال تليفونى مند رئيس نيابة باب شرقى.. يفيد قيد واقعة ضبط "ع م ع" 41 سنة بدون عمل مقيم شارع فؤاد بدائرة القسم، وتم ضبطه بمعرفة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، لقيامه بتعاطى مواد مخدرة والتدخل فى وظيفة عمومية بانتحاله صفة مستشار برئاسة الجمهورية لإنهاء إجراءات جمركية بميناء الإسكندرية البحرى، وجارى عرضه على النيابة.
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