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الجمعة، 16 مارس 2018 07:26 م
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ضبط سلع غذائية ولحوم منتهية الصلاحية و390 كيلو سكر تمويني بكفر الشيخ

الجمعة، 16 مارس 2018 05:56 م
ضبط سلع غذائية ولحوم منتهية الصلاحية و390 كيلو سكر تمويني بكفر الشيخ حمله تموينه-ارشيفية





كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية بأن الحملة التي شكلها عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ، تمكنت من ضبط 390 كجم سكر تموينى، بحوزة تاجر لبيعها في السوق السوداء ،وضبط 54 كيلو لحوم غير صسالحه للإستخدام الأدمي
 
وأضاف الهابط ، في بيان له ، تمكنت الحملة من التحفظ على برميلين  فسيخ كما حررت 10محاضر لأصحاب مخابز لنقص وزن  الأرغفة مابين 10 جرام ل25 جرام ، وتمكنت  الحملة من اكتشاف  استيلاء أصحاب 3 مخابز على 20 شيكاره بعد اختراقهم نظام تشغيل ماكينات الخبز.
 
 
 
 

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