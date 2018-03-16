ضبط سلع غذائية ولحوم منتهية الصلاحية و390 كيلو سكر تمويني بكفر الشيخ

ضبط سلع غذائية ولحوم منتهية الصلاحية و390 كيلو سكر تمويني بكفر الشيخالجمعة، 16 مارس 2018 05:56 م
حمله تموينه-ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية بأن الحملة التي شكلها عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ، تمكنت من ضبط 390 كجم سكر تموينى، بحوزة تاجر لبيعها في السوق السوداء ،وضبط 54 كيلو لحوم غير صسالحه للإستخدام الأدمي
وأضاف الهابط ، في بيان له ، تمكنت الحملة من التحفظ على برميلين فسيخ كما حررت 10محاضر لأصحاب مخابز لنقص وزن الأرغفة مابين 10 جرام ل25 جرام ، وتمكنت الحملة من اكتشاف استيلاء أصحاب 3 مخابز على 20 شيكاره بعد اختراقهم نظام تشغيل ماكينات الخبز.
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